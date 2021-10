LIVE – Brescia-Tortona, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 3 ottobre 2021) La DIRETTA testuale di Germani Brescia-Bertram Derthona Tortona, sfida valida per la seconda giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta all’esordio, con i padroni di casa che hanno perso per soli tre punti contro Varese e cercheranno riscatto tra le mura amiche. Occhio alla formazione piemontese, neopromossa che ha già mostrato tutto il suo potenziale in questo avvio di stagione. Sfida dal pronostico aperto, che prenderà il via alle ore 17:00 di domenica 3 ottobre, e che Sportface vi racconterà in DIRETTA. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Latestuale di Germani-Bertram Derthona, sfida valida per la seconda giornata dellaA1di. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta all’esordio, con i padroni di casa che hanno perso per soli tre punti contro Varese e cercheranno riscatto tra le mura amiche. Occhio alla formazione piemontese, neopromossa che ha già mostrato tutto il suo potenziale in questo avvio di stagione. Sfida dal pronostico aperto, che prenderà il via alle ore 17:00 di domenica 3 ottobre, e che Sportface vi racconterà in. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ...

