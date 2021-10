Tempesta d'amore, anticipazioni dal 3 al 9 ottobre: Christoph vuole sposare Selina (Di sabato 2 ottobre 2021) Settimana densa di ricatti, intrighi e separazioni a Tempesta d'amore, come rivelano le anticipazioni dal 3 al 9 ottobre. Innanzitutto, la relazione amorosa e l'alleanza di Erik e Ariane verranno smascherate da Maja che li vedrà insieme nella baita e scatterà delle foto che invierà in forma anonima a Werner. Quest'ultimo, a quel punto, annullerà la firma del contratto con la “Alberg Bau”. Nel frattempo, Michael e Rosalie faranno pace e il medico scoprirà che la donna intende ritirare la propria candidatura, mentre Florian dirà a Maja che vuole esserle solo amico. Più tardi, Lucy sarà licenziata, ma poi le arriverà una vantaggiosa proposta di lavoro proprio quando Werner ritirerà il licenziamento. Dal canto suo, Christoph deciderà di chiedere a Selina di ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 2 ottobre 2021) Settimana densa di ricatti, intrighi e separazioni ad', come rivelano ledal 3 al 9. Innanzitutto, la relazione amorosa e l'alleanza di Erik e Ariane verranno smascherate da Maja che li vedrà insieme nella baita e scatterà delle foto che invierà in forma anonima a Werner. Quest'ultimo, a quel punto, annullerà la firma del contratto con la “Alberg Bau”. Nel frattempo, Michael e Rosalie faranno pace e il medico scoprirà che la donna intende ritirare la propria candidatura, mentre Florian dirà a Maja cheesserle solo amico. Più tardi, Lucy sarà licenziata, ma poi le arriverà una vantaggiosa proposta di lavoro proprio quando Werner ritirerà il licenziamento. Dal canto suo,deciderà di chiedere adi ...

