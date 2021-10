Serie A, domani c’è Sassuolo-Inter: le probabili formazioni (Di venerdì 1 ottobre 2021) Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter, match della settima giornata della Serie A 2021/2022 Ultimo turno prima della seconda sosta per le Nazionali per la Serie A che in questo fine settimana scende in campo per la settima giornata. Tra le partite in programma c’è anche quella del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Alessio Dionisi e l’Inter di Simone Inzaghi in programma per domani sera: ecco le probabili formazioni Qui Sassuolo: Consigli in forse Sono tre i dubbi da sciogliere per Alessio Dionisi in vista del match contro i nerazzurri. Il primo è quello relativo a Consigli che è sulla via del recupero: se non dovesse farcela ecco pronto Pegolo. In difesa Muldur a destra e ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ledi, match della settima giornata dellaA 2021/2022 Ultimo turno prima della seconda sosta per le Nazionali per laA che in questo fine settimana scende in campo per la settima giornata. Tra le partite in programma c’è anche quella del ‘Mapei Stadium’ tra ildi Alessio Dionisi e l’di Simone Inzaghi in programma persera: ecco leQui: Consigli in forse Sono tre i dubbi da sciogliere per Alessio Dionisi in vista del match contro i nerazzurri. Il primo è quello relativo a Consigli che è sulla via del recupero: se non dovesse farcela ecco pronto Pegolo. In difesa Muldur a destra e ...

