Mimmo Lucano condannato: Beppe Fiorello lo difende, ma la Rai sospende la fiction sull'ex sindaco di Riace (Di venerdì 1 ottobre 2021) La notizia della condanna per Mimmo Lucano a 13 anni e 2 mesi di carcere segna la conclusione della sua battaglia legale durata oltre 5 anni. Su di lui pendono ora le accuse relative a vari reati, compreso il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Da tempo la Rai aveva in cantiere una fiction dedicata alla sua storia, con Beppe Fiorello come protagonista. Ora, l'attore vuole esprimere la sua solidarietà nei confronti dell'ex sindaco di Riace. Mimmo Lucano condannato, Beppe Fiorello: "Non lo lascio solo" Sarebbe stata prevista per febbraio 2018 la messa in onda del film Tutto il mondo è paese, dedicato all'esperienza di accoglienza messa in atto dal ...

SeaWatchItaly : #MimmoLucano è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi. L’ex sindaco di Riace ha restituito vita e futur… - matteograndi : Luca Traini per un attentato di strage ai danni di 6 migranti, 12 anni di galera. Mimmo Lucano per averli accolti,… - giusmo1 : Una volta Mimmo #Lucano mi ha mostrato il suo conto in banca: 9 euro. - ClericoCarlo : RT @ilmanifesto: INGIUSTIZIA È FATTA #laprima #ilmanifesto Tredici anni e due mesi di carcere: condanna monstre in primo grado a Mimmo Luca… - CucizGiacomo : RT @mgmaglie: Mimmo Lucano è stato assolto dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le condanne sono per peculato, abu… -