Giro di Lombardia 2021 | quando si corre | data | programma | orari | tv

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ildi2012 sirà sabato 9 ottobre su un percorso di 239 chilometri con partenza da Como e arrivo a Bergamo. L’ultima Classica Monumento della stagione vedrà dunque invertite le sedi di partenza e di arrivo rispetto alle ultime quattro edizioni,il traguardo era fissato sul lungolago del capoluogo lariano. L’ultima volta che la Classica delle Foglie Morte si concluse in terra orobica fu nel 2016,si impose il colombiano Esteban Chaves. La 115ma edizione deldipresenta un tracciato come da tradizione estremamente difficile, con ben 4400 metri di dislivello. Dopo 30,4 km si inizierà a scalare il mitico Ghisallo, ma dal versante morbido di Asso/Magreglio e non da quello tradizionale e impegnativo di Bellagio. Si giungerà in ...

Advertising

corrieredicomo : Giro di Lombardia a Como, serie di iniziative - Giorno_Lecco : Attesa per il Piccolo Giro di Lombardia C’è anche l’oro mondiale Baroncini - ingiro_concerti : 02/10/2021 - Modà - Zibido San Giacomo (Milano) - ingiro_concerti : 02/10/2021 - Modà - Zibido San Giacomo (Milano) - Gali67154682 : @6dimattina_ Quello di fianco a Giuseppe è malgioglio. Il capitolo uno si chiama UN GIRO IN LOMBARDIA e ha 5 livell… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro Lombardia

... 'Anche in regionegliene ho portati, ho condotto più operazioni del genere di puro ... Fidanza, per esempio, è solito prendere inPaolo Berizzi, giornalista sotto scorta perché minacciato ...E cambiamenti sono in arrivo a stretto, secondo quanto annunciato oggi, a livello nazionale, ... Veneto ein particolare, per trovare una soluzione e se si riesce a fare una proposta da ...Il Giro di Lombardia 2012 si correrà sabato 9 ottobre su un percorso di 239 chilometri con partenza da Como e arrivo a Bergamo. L'ultima Classica Monumento della stagione vedrà dunque invertite le sed ...Sarà un finale di stagione scintillante quello sulle strade italiane per il ciclismo su strada. Calendario che come di consueto, ad ottobre, vira sul Bel Paese: in programma il Trittico Lombardo che a ...