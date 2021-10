Tavernerio: anziano in coma dopo il litigio per il cane. Minorenne si costituisce (Di giovedì 30 settembre 2021) Tavernerio (Como) - E' accusato di lesioni personali gravissime il diciassettenne che ieri pomeriggio a Tavernerio, non si sa ancora se con una sberla o un pugno, ha aggredito un sessantasettenne che ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 30 settembre 2021)(Como) - E' accusato di lesioni personali gravissime il diciassettenne che ieri pomeriggio a, non si sa ancora se con una sberla o un pugno, ha aggredito un sessantasettenne che ...

Advertising

Giorno_Como : Tavernerio: anziano in coma dopo il litigio per il cane. Minorenne si costituisce - infoitinterno : Tavernerio: litiga per il cane, viene colpito da un 17enne. Anziano in coma - Yogaolic : #Como Tavernerio: litiga per il cane, viene colpito da un 17enne. Anziano in coma - CALCIOGEMINI : Como, 17enne con un pugno manda in coma un anziano: lite scoppiata per un cane #Tavernerio - Valenti87362030 : RT @MediasetTgcom24: Como, 17enne con un pugno manda in coma un anziano: lite scoppiata per un cane #Tavernerio -