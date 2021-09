F1 | il 21 novembre si corre per la prima volta in Qatar | trovato accordo decennale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - La Formula 1 ha deciso: il 21sirà per lain, un circuito già noto alla MotoGP e dove il circus gareggerà fino al 2030 alla luce di unben più ampio (dalla stagione 2023). Con questa decisione ufficiale, ora il calendario del Mondiale in corso è davvero completo. Le difficoltà legate alla pandemia e alle relative restrizioni nei vari paesi hanno imposto alcune modifiche, fino alla decisione odierna che aveva visto il ballottaggio tra ilappunto e una seconda gara in Bahrain. A Losail sirà dunque nel weekend del 19-21e sarà la terzultima prova del campionato: seguirà la tappa in Arabia Saudita e quella conclusiva ad Abu Dhabi. La Formula 1, ...