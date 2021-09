Donna trovata morta ad Ardea, indagato il figlio ma lui si difende: «Non c’entro nulla, l’ho avuta accanto per 40 anni» (Di giovedì 30 settembre 2021) Ha parlato ieri sera alla trasmissione “Chi l’ha visto?” il figlio della Donna trovata morta ad Ardea, precisamente a Tor San Lorenzo, martedì pomeriggio. “Sono indagato ma non c’entro nulla, l’ho avuta accanto per quarant’anni“, ha dichiarato l’uomo ai microfoni Rai. La vittima, Graziella Bortolotta, vedova, aveva 68 anni. A trovare il cadavere è stata la badante. Clicca qui per vedere il servizio video andato in onda a Chi l’ha visto? Donna morta ad Ardea, si indaga per omicidio Un delitto. Resta questa l’ipotesi più probabile di quanto accaduto ad Ardea. Ma chi potrebbe avere ucciso la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) Ha parlato ieri sera alla trasmissione “Chi l’ha visto?” ildellaad, precisamente a Tor San Lorenzo, martedì pomeriggio. “Sonoma nonper quarant’“, ha dichiarato l’uomo ai microfoni Rai. La vittima, Graziella Bortolotta, vedova, aveva 68. A trovare il cadavere è stata la badante. Clicca qui per vedere il servizio video andato in onda a Chi l’ha visto?ad, si indaga per omicidio Un delitto. Resta questa l’ipotesi più probabile di quanto accaduto ad. Ma chi potrebbe avere ucciso la ...

