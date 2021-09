Detenuti "decapitati" e scontri tra gang. Scoppia l'orrore in carcere (Di giovedì 30 settembre 2021) Gli scontri sono avvenuti nel carcere ecuadoriano Litoral, nella città costiera di Guayaquil, tra membri della gang Los Lobos e i Los Choneros Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 settembre 2021) Glisono avvenuti nelecuadoriano Litoral, nella città costiera di Guayaquil, tra membri dellaLos Lobos e i Los Choneros

Advertising

Corriere : Ecuador, 116 detenuti morti (alcuni decapitati) negli scontri fra gang nel carcere di Guaqyaquil - ilgiornale : Gli scontri sono avvenuti nel carcere ecuadoriano Litoral, nella città costiera di Guayaquil, tra membri della gang… - glooit : Massacro in un carcere dell’Ecuador, detenuti decapitati e dati alle fiamme: più di cento i morti leggi su Gloo… - Dorian221190 : RT @ultimenotizie: E' di almeno 116 morti il bilancio degli scontri avvenuti tra gang rivali in un carcere di Guayaquil, in #Ecuador. Lo ha… - Marylena_88 : RT @ultimenotizie: E' di almeno 116 morti il bilancio degli scontri avvenuti tra gang rivali in un carcere di Guayaquil, in #Ecuador. Lo ha… -