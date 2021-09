Advertising

Adnkronos : #Covid, Sileri: 'Vaccinati infettivi? Baggianata'. - fattoquotidiano : Covid, Sileri: “Stiamo vincendo la battaglia anche grazie al green pass. Vaccinati infettivi? Una baggianata. È una… - Adnkronos : #Vaccino Covid e #terzadose, Sileri rilanci: 'Sarà per tutti'. - zazoomblog : Covid Sileri: Se i dati migliorano via le mascherine e il distanziamento - #Covid #Sileri: #migliorano - dannunzioilvate : Ma questo qui, la finisce di dire cacate? Ha provato a fare una telefonatina in Israele? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sileri

"E' in buone condizioni": "Via le mascherine se i numeri migliorano" L'Ecdc lancia anche un'allarme: i paesi dell'Ue che non hanno ancora raggiunto una copertura vaccinale contro il ...Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 settembre/ Positivi 0.7%, - 5 pazienti'AVETE SOLO ... 'Il viceministro Pierpaoloci ha pregato di essere presenti a questo incontro. Non abbiamo ...I dati sul Covid in Italia continuano a migliorare. Nella nuova mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sulla diffusione del contagio del Coronavirus, rest ..."I numeri di queste settimane, dopo le riaperture non solo delle scuole ma di tutte le attività, stanno andando molto bene. E' chiaro che andando avanti con la vaccinazione, se i numeri dovessero mant ...