La Netflix della cultura di Franceschini? È un flop. Ecco i dati (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'idea era quella di fare una Netflix per veicolare in streaming contenuti culturali. Ma finora il risultato è un sito, Itsart, con numeri modesti rispetto alle ambizioni. Secondo quanto risulta a TPI, infatti, nei tre mesi di attività (il lancio, a lungo rimandato, è arrivato il 31 maggio scorso) si contano solo 50mila utenti registrati. Significa che hanno completato la registrazione al sito, appunto, non che siano abituali frequentatori. Su una platea di milioni di persone, un risultato al di sotto delle aspettative. In totale sono stati visualizzati 200mila contenuti in streaming, tra quelli gratis e quelli a pagamento. Non è dato sapere, però, in quanti abbiano davvero pagato per assistere a qualche show. Ma cos'è Itsart? Il ministro Dario Franceschini lanciò l'idea in piena pandemia per aiutare il mondo della ...

