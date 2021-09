Glee, Idina Menzel: "Avrei dovuto interpretare la sorella di Lea Michele, non la madre" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Idina Menzel ripensa all'esperienza nella serie musicale Glee lamentandosi della poca differenza d'età con la figlia fictional Lea Michele. Idina Menzel non è del tutto soddisfatta del ruolo affidatole in Glee, serie musicale di Ryan Murphy dove la cantante e attrice compare in alcuni episodi nel ruolo della madre biologica del personaggio di Lea Michele. Ebbene, secondo la Menzel per lei sarebbe stato più adatto il ruolo di... sorella. Il casting di Idina Menzel per il personaggio di Shelby, madre di Rachel è senza dubbio azzeccato vista la somiglianza fisica, oltre che di ugola, tra le due attrici. Guardando indietro, però, Idina ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021)ripensa all'esperienza nella serie musicalelamentandosi della poca differenza d'età con la figlia fictional Leanon è del tutto soddisfatta del ruolo affidatole in, serie musicale di Ryan Murphy dove la cantante e attrice compare in alcuni episodi nel ruolo dellabiologica del personaggio di Lea. Ebbene, secondo laper lei sarebbe stato più adatto il ruolo di.... Il casting diper il personaggio di Shelby,di Rachel è senza dubbio azzeccato vista la somiglianza fisica, oltre che di ugola, tra le due attrici. Guardando indietro, però,ha ...

