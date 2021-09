Fedez | su Spotify lo spoiler del nuovo video

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Mancano poche ore all’uscita deldi, Meglio Del Cinema, ma da, come spiegato dal rapper, è già possibile vedere pochissimi secondi delnon ancora uscito su YouTube. Il cantante, notoriamente artefice di diversi, ha colpito ancora. Terminata l’estate, è arrivato lo scorso 24 settembre ilsingolo diMeglio Del Cinema, che segue a ruota Mille, il suo successone della calda stagione 2021, cantato insieme ad Achille Lauro e a Orietta Berti. In attesa dell’uscita delufficiale di Meglio Del Cinema,ha svelato che una brevissima scena in anteprima è già visibile dallo sfondo della canzone su. Meglio Del Cinema è già un successo: già con ...

Advertising

SpotifyItaly : Un #NewMusicFriday così romantico non si vedeva da un po': ascolta ora 'Meglio del cinema', l'ultimo singolo di… - TheStatisticia6 : @MirtillaMalco12 @Fabiuss6 @CarmenConsoli @Fedez @Elodiedipa Vediamo venerdì. Carmen farà pochi numeri su Spotify m… - TiberioSari : RT @lefrasidiosho: Il botta e risposta tra #Conte e #Fedez è da oggi scaricabile su Spotify - auroracollodo : RT @SpotifyItaly: Un #NewMusicFriday così romantico non si vedeva da un po': ascolta ora 'Meglio del cinema', l'ultimo singolo di @Fedez, e… - clouist94 : bravo fedez ti sei guadagnato uno stream spotify premium -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Spotify

Music Fanpage

... una splendida Cadillac sponsorizzata da, nel cuore della Stazione Centrale di Milano. ... Un evento che ha scatenato la rabbia di tantissimi colleghi, su tutti, che innescò sul finire di ...non azzecca la canzone dedicata alla moglie , così come non azzeccò quella dedicata al figlio,... quella speranza, spesso vacua, sempre incerta, con il quale clicchiamo play suaffinché ...“Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso” è la frase di “No Game Freestyle” la canzone che vede la ...AGI - Carmen Consoli fa uscire un disco stupendo e noi non potevamo aspettarci niente di meno da un'artista di tale spessore. Fedez non azzecca la canzone dedicata alla moglie, così come non azzeccò q ...