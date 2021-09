Effetto crisi | Barça costretto a una clamorosa riduzione degli stipendi Il Real invece

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Altro che Leo Messi. La situazione economica del Barcellona ha fatto crollare la quota destinata ai salari. A marzo il club catalano poteva disporre di 347 milioni per i propri salari, oggi quella ...

Altro che Leo Messi. La situazione economica del Barcellona ha fatto crollare la quota destinata ai salari. A marzo il club catalano poteva disporre di 347 milioni per i propri salari, oggi quella ...... garantito mediamente ogni 2 - 3 minuti perdegli impianti di aerazione. Agli effetti dei ... Ora lache deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che ...In questo scenario di grande instabilità, ci si domanda se il modello Silicon Valley possa essere considerato ancora un punto di riferimento ...Pubblicati i limiti salariali dei club. Per i blaugrana contrazione spaventosa: ora è settimo, appena davanti all'Espanyol. I Blancos crescono e lasciamo margini a nuovi acquisti, secondo il Siviglia ...