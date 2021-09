Champions, Juve-Chelsea 1-0: Chiesa stende i campioni d’Europa (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Juventus batte il Chelsea per 1-0 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo H di Champions League e con 6 punti guida il girone. I bianconeri conquistano il successo contro i campioni d’Europa grazie a Chiesa, a segno al 46?. La formazione di Allegri compie un passo enorme verso gli ottavi di finale. Il Chelsea rimane a quota 3 con lo Zenit Sanit Pietroburgo, vittorioso per 4-0 sul Malmoe. La Juve, priva degli infortunati Morata e Dybala, soffre in avvio: l’atteggiamento prudente dei bianconeri lascia il pallino del gioco agli inglesi. Il Chelsea si fa vivo al 3? con Kovacic, che non crea problemi a Szczesny dalla distanza. Al 7? ci prova Lukaku, il portiere bianconero rimedia in due tempi. I padroni di casa escono dal ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lantus batte ilper 1-0 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo H diLeague e con 6 punti guida il girone. I bianconeri conquistano il successo contro igrazie a, a segno al 46?. La formazione di Allegri compie un passo enorme verso gli ottavi di finale. Ilrimane a quota 3 con lo Zenit Sanit Pietroburgo, vittorioso per 4-0 sul Malmoe. La, priva degli infortunati Morata e Dybala, soffre in avvio: l’atteggiamento prudente dei bianconeri lascia il pallino del gioco agli inglesi. Ilsi fa vivo al 3? con Kovacic, che non crea problemi a Szczesny dalla distanza. Al 7? ci prova Lukaku, il portiere bianconero rimedia in due tempi. I padroni di casa escono dal ...

