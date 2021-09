Al Bano nonno felice: “Esploso di gioia! Periodo di grande fermento per me” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Al Bano nonno tris: “Appena ho saputo che era nata la mia nuova nipotina sono Esploso di gioia” Si è raccontato con una breve intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTV Al Bano, nonno per la terza volta grazie all’arrivo di Rio Ines, figlia di Cristel Carrisi, nata pochi giorni fa. “Appena mia figlia mi ha avvisato che era nata la mia terza nipote, sono Esploso di gioia e ho prenotato il primo volo per Zagabria” ha dichiarato nella rivista appena menzionata, continuando: Questo è un Periodo di grande fermento per me, sono felice e tocco il cielo con un dito! Al Bano e la nascita della terza nipote: “Ho voluto vederla prima di iniziare le prove per Ballando con le ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 29 settembre 2021) Altris: “Appena ho saputo che era nata la mia nuova nipotina sonodi gioia” Si è raccontato con una breve intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTV Alper la terza volta grazie all’arrivo di Rio Ines, figlia di Cristel Carrisi, nata pochi giorni fa. “Appena mia figlia mi ha avvisato che era nata la mia terza nipote, sonodi gioia e ho prenotato il primo volo per Zagabria” ha dichiarato nella rivista appena menzionata, continuando: Questo è undiper me, sonoe tocco il cielo con un dito! Ale la nascita della terza nipote: “Ho voluto vederla prima di iniziare le prove per Ballando con le ...

