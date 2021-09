Tempesta d' amore | anticipazioni 28 settembre | una brutta sorpresa per Christoph

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 28 settembre 2021) UnaattendeSaalfeld, come rivelano ledid'di oggi, martedì 28. L'albergatore ha proposto ai soci del Fürstenhof di affidare i lavori di costruzione del nuovo complesso termale ad una ditta ungherese scartando quella scelta da Erik e che doveva servire per rovinare i Saalfeld essendo prestanome di Ariane Kalenberg. Quest'ultima, però, ha scoperto che l'azienda caldeggiata dasfrutta i propri dipendenti e lo ha fatto sapere a Selina. La Von Thalheim ha affrontato il compagno che si è detto più interessato agli affari che alle questioni etiche, un atteggiamento che non è piaciuto alla donna e che l'ha delusa profondamente. A questo punto, Ariane ha messo in moto il suo ...