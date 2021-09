Rotondi, Gallo: “Il mio avversario non dice la verità, ecco come stanno le cose” (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiRotondi (Av) – “Ilario non racconta la verità, vive nel mondo delle fiabe”: così il candidato sindaco della lista “ViviAmo Rotondi” che, come annunciato nei giorni scorsi, avrebbe preferito continuare a parlare di politica, di proposte e non rispondere alle provocazioni. A pochi giorni dall’appuntamento al voto, però, la lista avversaria ha lanciato diversi attacchi rivolti alla squadra guidata da Pino Gallo e a questo punto il professionista rotondese ha deciso di fare chiarezza e di spiegare come stanno realmente le cose. “Accetto le critiche, se costruttive, ma siamo di fronte ad una serie di attacchi immotivati. come ho già detto – ha dichiarato Gallo – avrei preferito continuare questa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 5 minuti(Av) – “Ilario non racconta la, vive nel mondo delle fiabe”: così il candidato sindaco della lista “ViviAmo” che,annunciato nei giorni scorsi, avrebbe preferito continuare a parlare di politica, di proposte e non rispondere alle provocazioni. A pochi giorni dall’appuntamento al voto, però, la lista avversaria ha lanciato diversi attacchi rivolti alla squadra guidata da Pinoe a questo punto il professionista rotondese ha deciso di fare chiarezza e di spiegarerealmente le. “Accetto le critiche, se costruttive, ma siamo di fronte ad una serie di attacchi immotivati.ho già detto – ha dichiarato– avrei preferito continuare questa ...

