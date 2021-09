Il segretario nazionale di DemoS a Formia per sostenere Magliozzi

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 settembre 2021)– IldiPaolo Ciani e il TesoriereRuben Di Stefano saranno presenti al all’evento di chiusura della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative di, che si terrà oggi, 28 settembre 2021, al villaggio don Bosco alle ore 19.00. “La mia presenza è un gesto dovuto per testimoniare profonda gratitudine per l’impegno profuso dai nostri candidati – commenta in una nota il Cons. Paolo Ciani – nel corso di questa campagna elettorale. Siamo fieri del lavoro svolto a, un territorio che ha un grande potenziale ancora inespresso”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di