Freddie Highmore di The Good Doctor si è sposato

Freddie Highmore, conosciuto per il ruolo di Shaun Murphy in The Good Doctor e di Norman in Bates Motel, si è sposato! Tvserial.it.

martyywho : Freddie Highmore ha detto di essersi sposato e io improvvisamente ho 80 anni. (anche se è di poco più giovane di me) - wilkinsondako : Freddie Highmore in the good doctor è veramente eccezionale - _crystalised7 : @classicalball85 ecco ?? cioè proprio un grey's anatomy che non ce l'ha fatta, il 12° episodio (quello con le gemell… - orangdrive : Sono alla 4 stagione di Bates Motel e amo sempre di più Freddie Highmore, chi come lui - evavibora : @wilkinsondako te la stra consiglio, poi freddie highmore a mio avviso è uno dei migliori attori in circolazione ed è troppo sottovalutato -