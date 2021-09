Boris 4: data di uscita, trama e anticipazioni sulla quarta stagione in arrivo su Disney Plus (Di martedì 28 settembre 2021) È ufficiale Boris 4 si farà e andrà in onda su Disney Plus. L’annuncio ha spiazzato tutti, essendo arrivato a sorpresa durante la produzione del film “Piovono Mucche” proprio da alcuni membri del cast storico di questa serie cult tutta italiana. Boris 4: anticipazioni dell’ultima stagione Andrea Sartoretti ha commentato dicendo “un semino c’è” ma è stato Luca Vendruscolo a togliere ogni dubbio: “In ogni caso sarà una cosa fatta completamente in ricordo di Mattia Torre” perché la difficoltà più grande di Boris 4 sarà affrontarla senza Mattia, che però guarda tutti dall’alto. La trama di Boris 4 racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge saranno i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021) È ufficiale4 si farà e andrà in onda su. L’annuncio ha spiazzato tutti, essendo arrivato a sorpresa durante la produzione del film “Piovono Mucche” proprio da alcuni membri del cast storico di questa serie cult tutta italiana.4:dell’ultimaAndrea Sartoretti ha commentato dicendo “un semino c’è” ma è stato Luca Vendruscolo a togliere ogni dubbio: “In ogni caso sarà una cosa fatta completamente in ricordo di Mattia Torre” perché la difficoltà più grande di4 sarà affrontarla senza Mattia, che però guarda tutti dall’alto. Ladi4 racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge saranno i ...

Advertising

CorriereCitta : Boris 4: data di uscita, trama e anticipazioni sulla quarta stagione in arrivo su Disney Plus #Boris4 - emeka_boris : But quality data produce quality model -