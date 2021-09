Wta Chicago 2 2021 | ritorno amaro per Kim Clijsters | Su-Wei Hsieh prevale al terzo set

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 settembre 2021) Kim Cljisters non riesce a superare il primo turno del torneo Wta di. L’ex campionessa Slam belga si è dovuta arrendere in tre set (6-3 5-7 6-3) contro la tennista di Taipei Su-Wei(numero 97 Wta) dopo una dura battaglia di 2h e 20 minuti. Ricordiamo che Cljisters non disputava un match ufficiale da più di un anno, precisamente dal primo turno a New York dello scorso settembre (sconfitta in tre set contro Alexandrova). Per lei si è trattato comunque di un ottimo test per toccare con mano il suo reale stato di forma. LA PARTITA – La partenza diè veemente e dopo pochi minuti siamo già 3-0. Qui però arriva una grandissima reazione da parte di, che mette a segno tre break consecutivi e con un parziale di sei giochi a zero si porta a casa il primo set (6-3). Alla ...