Ufficiale | Sabatini lascia il Bologna Il presidente Saputo | “Grazie di tutto Walter”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante diFc 1909 e CF Montreal, comunica che il contratto di consulenza condi comune accordo non sarà rinnovato. “Ringrazioper il lavoro svolto in questi anni e per il prezioso contributo di idee che ha dato ai due Club anche nella fase iniziale del processo di condivisione di strategie e metodologie di lavoro”, dichiara ilJoey. “Ho conosciuto una persona di grande spessore umano, professionale e intellettuale: gli auguro le migliori fortune per il futuro”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Tempo di Lettura: < 1 minuto Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante di Bologna FC 1909 e CF Montréal, ha comunicato che il contratto di consulenza con Walter Sabatini, di comune accordo, non ...
Sabatini lascia il Bologna – Walter Sabatini lascia il ruolo da dirigente al Bologna. Ecco il comunicato diramato dal club emiliano quest'oggi: "Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante di Bol ...