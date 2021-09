Migranti, altri 12 algerini sbarcati nella notte in Sardegna (Di lunedì 27 settembre 2021) commenta Proseguono gli sbarchi di Migranti in Sardegna, soprattutto sulla costa di Sant'Antioco. I carabinieri di Calasetta hanno intercettato 12 algerini, di cui 9 uomini una donna e due bambini, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 settembre 2021) commenta Proseguono gli sbarchi diin, soprattutto sulla costa di Sant'Antioco. I carabinieri di Calasetta hanno intercettato 12, di cui 9 uomini una donna e due bambini, ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti altri Migranti Lampedusa, trovati resti umani Si capovolse un barchino e tutti i migranti finirono in acqua. Oltre alle 7 vittime accertate, ci ... Il 4 settembre,sono stati trovati altri 2 cadaveri a cala Spugna.

Migranti, trovati resti umani nelle acque di Lampedusa LAMPEDUSA. La Capitaneria di porto ha trovato resti umani, nei pressi di Cala Pulcino, a Lampedusa. S'ipotizza che si tratti dei resti di migranti dispersi nel naufragio del 30 giugno scorso, in cui 7 ...

