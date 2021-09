Diletta Leotta, il primo tapiro della stagione è il suo. Lei replica a suo modo (Di lunedì 27 settembre 2021) Diletta Leotta, conduttrice siciliana, è la prima a ricevere il tapiro d’oro da Striscia a causa dei perenni problemi tecnici di DAZN. Il primo tapiro d’Oro della nuova stagione di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 27 settembre 2021), conduttrice siciliana, è la prima a ricevere ild’oro da Striscia a causa dei perenni problemi tecnici di DAZN. Ild’Oronuovadi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

VanityFairIt : Diletta Leotta parla al passato della storia con l'attore turco Can Yaman, ma dice di essere ancora innamorata - MediasetPlay : Diletta Leotta a #Verissimo: “Con Can Yaman è stata una storia bellissima… un sogno, una favola” ?? - MediasetPlay : Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, vi aspetta una super intervista all… - RossellaSmira : A @DilettaLeotta il 1° @Tapiroforo d’Oro di @Striscia : “Metterei io tutte le antenne…” @DAZN_IT… - CIAfra73 : Da stasera al via la nuova edizione di Striscia la notizia: tantissime le novità, tapiro a Diletta Leotta -