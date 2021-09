Uccide la moglie con il fucile e si toglie la vita davanti alla figlia | non accettava la fine della relazione

Leggi su open.online

(Di domenica 26 settembre 2021) Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 settembre, un 65enne di Castel Sant’Elia, comune del Viterbese, ha ucciso con un colpo diladi 57 anni. Dopo aver ucciso la donna, l’uomo si è suicidato con la stessa armaagli occhi di una delle due figliecoppia. La giovane ha dato l’rme ed è successivamente stata ricoverata in ospedale per lo choc. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti l’uomo nonlacon la, dquale si stava separando. Il sindaco di Castel Sant’Elia ha definito l’episodio «un dramma, un qualcosa di tragico per tutta la nostra comunità», esprimendo il proprio cordoglio alle figlie e ai familiari. Solo ...