"Possono bastare nove mesi". Draghi? Tutto calcolato: così si arriverà alla crisi. Retroscena: pronti a staccare la spina (Di domenica 26 settembre 2021) Nessuno vuole parlare del prossimo presidente della Repubblica, ma in realtà non si fa altro. "Trovo un po' offensivo pensare al Quirinale come a una possibilità, anche nei confronti del presidente della Repubblica", dice il premier Mario Draghi. Il Movimento Cinque Stelle, scrive il Corriere della Sera, ha a disposizione più parlamentari e quindi più voti. E, sondaggi alla mano, vede le elezioni anticipate come uno spettro ma riflette così: "Per il Piano nazionale di ripresa e resilienza c'è bisogno di continuità, ma Possono bastare nove mesi". Questo significa: "Nuovo presidente a febbraio, un governo che in poco tempo stringe sulle riforme e completa le vaccinazioni, forse, se ci fosse accordo, una nuova legge elettorale proporzionale e poi il voto". Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Nessuno vuole parlare del prossimo presidente della Repubblica, ma in realtà non si fa altro. "Trovo un po' offensivo pensare al Quirinale come a una possibilità, anche nei confronti del presidente della Repubblica", dice il premier Mario. Il Movimento Cinque Stelle, scrive il Corriere della Sera, ha a disposizione più parlamentari e quindi più voti. E, sondaggimano, vede le elezioni anticipate come uno spettro ma riflette: "Per il Piano nazionale di ripresa e resilienza c'è bisogno di continuità, ma". Questo significa: "Nuovo presidente a febbraio, un governo che in poco tempo stringe sulle riforme e completa le vaccinazioni, forse, se ci fosse accordo, una nuova legge elettorale proporzionale e poi il voto". Un ...

Libero_official : Retroscena sul governo #Draghi. Lo spettro delle elezioni anticipate: 'Per il #Pnrr c'è bisogno di continuità ma po…