Le pagelle di Napoli - Cagliari 2 - 0 | brilla il duo Osimhen - Insigne | Godin in grande affanno

Advertising

Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: PAGELLE NM - Napoli-Cagliari, le pagelle di Petrazzuolo: '8.5 a Osimhen, 8 a Insigne e Anguissa' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Napoli-Cagliari, le pagelle di Petrazzuolo: '8.5 a Osimhen, 8 a Insigne e Anguissa' - susydigennaro : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Napoli-Cagliari, le pagelle di Petrazzuolo: '8.5 a Osimhen, 8 a Insigne e Anguissa' - Ftbnews24 : ?? #Pagelle Napoli-Cagliari 2-0: Osimhen trascina gli azzurri in vetta alla classifica #Napoli #UdineseNapoli… - SimonaSpnz : RT @CagliariNews24: ??Pagelle #NapoliCagliari: #JoaoPedro troppo isolato, #Godin ingenuo- VOTI -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Napoli

LEDELOSPINA 6,5 Sempre attento. Anche nelle uscite, non si fa mai trovare impreparato. Dà sicurezza a tutto il reparto. DI LORENZO 6,5 Altra prova di grande sostanza per l'esterno ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22:Cagliari Ledei protagonisti del match trae Cagliari, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Osimhen FLOP: Godin VOTI: Ospina 6; Di ...Il Napoli supera 2-0 il Cagliari e infila la sesta vittoria consecutiva. Al Maradona sono Osimhen e Insigne a decidere.Finisce col risultato di 2-0 allo Stadio Diego Armando Maradona, con il Napoli che fornisce un'alta solida prestazione e torna in vetta alla classifica a punteggio pieno ...