Germania al voto, Exit poll: Spd avanti al 26%, rivendicata la cancelleria per Scholz (Di domenica 26 settembre 2021) Urla e applausi hanno accolto i primi Exit poll delle elezioni in Germania nella sede dell’Spd a Berlino. I dati pubblicati dal canale tv pubblico ZDF danno in vantaggio i socialdemocratici al 26%, seguiti dai cristiano democratici della Cdu/Csu di Armin Laschet al 24%. Il segretario generale dell’Spd, Lars Klingbeil, alla vista dei risultati ha rivendicato la cancelleria per Olaf Scholz. «Abbiamo sempre saputo che sarebbe stato un testa a testa, con uno scarto molto ridotto», ha affermato Klingbeil. «Ma abbiamo un chiaro mandato per l’Spd e vogliamo che Scholz sia cancelliere». I verdi, stando agli stessi Exit poll, hanno il 14,5%, i liberali di Fpd il 12%, l’ultradestrea dell’Afd il 10% e la sinistra di Linke il 5%. Se gli Exit ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Urla e applausi hanno accolto i primidelle elezioni innella sede dell’Spd a Berlino. I dati pubblicati dal canale tv pubblico ZDF danno in vantaggio i socialdemocratici al 26%, seguiti dai cristiano democratici della Cdu/Csu di Armin Laschet al 24%. Il segretario generale dell’Spd, Lars Klingbeil, alla vista dei risultati ha rivendicato laper Olaf. «Abbiamo sempre saputo che sarebbe stato un testa a testa, con uno scarto molto ridotto», ha affermato Klingbeil. «Ma abbiamo un chiaro mandato per l’Spd e vogliamo chesia cancelliere». I verdi, stando agli stessi, hanno il 14,5%, i liberali di Fpd il 12%, l’ultradestrea dell’Afd il 10% e la sinistra di Linke il 5%. Se gli...

Advertising

amendolaenzo : “Sono profondamente convinta che, se traiamo gli insegnamenti da tutti gli errori e tutte le omissioni, l’Europa us… - TeresaBellanova : Con il voto in #Germania si chiude, dopo 16 anni, l'era #Merkel. A lei la riconoscenza del popolo tedesco e quella… - repubblica : Germania, la gaffe di Laschet: piega male la scheda e il voto si vede [dal nostro inviato Giampaolo Cadalanu] - lorepregliasco : Il voto per i Verdi cresce al crescere del titolo di studio. Solo il 5% tra chi ha la licenza media, ben il 26% tr… - pidfdfdaa : Proiezioni sul voto in #Germania. Aspettando i dati reali, sembra ci sono varie possibilità coalizioni. -