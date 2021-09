Femminicidio-suicidio a Viterbo, 65enne spara alla moglie col fucile e poi si toglie la vita (Di domenica 26 settembre 2021) A Castel Sant’Elia, nel Viterbese, un uomo di 65 anni ha ucciso la moglie con un colpo di fucile e poi ha usato l’arma per togliersi la vita davanti a sua figlia. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Civita Castellana e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Viterbo: restano ancora da chiarire i motivi del gesto, ma dalle prime informazioni sembra che la coppia si stesse per separare. 2Un dramma che ci coinvolge: la morte improvvisa dei coniugi, Ciriaco e Anna, qualcosa di tragico per tutta la nostra comunità” ha scritto su Facebook Vincenzo Girolami, sindaco di Castel Sant’Elia. “Le parole sono strette – ha proseguito – soprattutto nei momenti come questi. Esprimiamo il nostro cordoglio alle figlie, Valentina e Valeria, e a tutti gli altri ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) A Castel Sant’Elia, nel Viterbese, un uomo di 65 anni ha ucciso lacon un colpo die poi ha usato l’arma perrsi ladavanti a sua figlia. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di CiCastellana e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di: restano ancora da chiarire i motivi del gesto, ma dalle prime informazioni sembra che la coppia si stesse per separare. 2Un dramma che ci coinvolge: la morte improvvisa dei coniugi, Ciriaco e Anna, qualcosa di tragico per tutta la nostra comunità” ha scritto su Facebook Vincenzo Girolami, sindaco di Castel Sant’Elia. “Le parole sono strette – ha proseguito – soprattutto nei momenti come questi. Esprimiamo il nostro cordoglio alle figlie, Valentina e Valeria, e a tutti gli altri ...

