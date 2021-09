Bomba Dagospia, Salta una testa importantissima in Rai. “Sono stato umiliato, ecco che mi hanno fatto”. Fan distrutti, Chi è (Di lunedì 27 settembre 2021) Mauro Corona è tornato a Carta Bianca e Franco Di Mare, per questo, darà probabilmente le sue dimissioni come direttore di Rai 3. L’alpinista era stato allontanato dal programma lo scorso settembre, quando nel corso di una discussione aveva zittito in malo modo la conduttrice, Bianca Berlinguer. Le parole incriminate furono “Stai zitta, gallina”. Parole che il direttore di rete non gli ha mai perdonato, cacciandolo dallo show senza alcuna possibilità di ritorno. A nulla Sono serviti gli interventi della presentatrice stessa e del suo pubblico, che avevano perdonato l’uomo. La trasmissione ha dovuto andare avanti senza di lui. In quell’occasione, Franco Di Mare ha deciso di presentare le sue scuse ai telespettatori di Cartabianca con queste parole: “Nel corso della trasmissione il signor Mauro Corona si è esibito in una serie di inaccettabili offese ... Leggi su cityroma (Di lunedì 27 settembre 2021) Mauro Corona è tornato a Carta Bianca e Franco Di Mare, per questo, darà probabilmente le sue dimissioni come direttore di Rai 3. L’alpinista eraallontanato dal programma lo scorso settembre, quando nel corso di una discussione aveva zittito in malo modo la conduttrice, Bianca Berlinguer. Le parole incriminate furono “Stai zitta, gallina”. Parole che il direttore di rete non gli ha mai perdonato, cacciandolo dallo show senza alcuna possibilità di ritorno. A nullaserviti gli interventi della presentatrice stessa e del suo pubblico, che avevano perdonato l’uomo. La trasmissione ha dovuto andare avanti senza di lui. In quell’occasione, Franco Di Mare ha deciso di presentare le sue scuse ai telespettatori di Cartabianca con queste parole: “Nel corso della trasmissione il signor Mauro Corona si è esibito in una serie di inaccettabili offese ...

