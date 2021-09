Zuppa di Porro del 25 settembre 2021 (Di sabato 25 settembre 2021) Zuppa di Porro. Gli statali tornano in ufficio e Brunetta ne approfitta x intervista. Tamponi rapidi non vanno bene. L’incredibile delitto di Laura ziliani.vogliono Feltri galera titolo Sallusti.gli studenti in piazza e Greta Berlino. Il leader catalano arrestato in Italia una roba da matti. Ancora sulla trattativa Stato mafia l’unico che difende l’accusa resta travaglio. Corsi e tory una bella intervista a Ennio Doris.La Cina mette al bando le cripto valute e in Italia arriva il condono per le mini cartelle. Alitalia è un gran casino. Un grande pezzo di Nadia Urbinati che fa una lezioncina di democrat sia alla Confindustria. La Merkel molla. #RassegnaStampa25settembre L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 settembre 2021)di. Gli statali tornano in ufficio e Brunetta ne approfitta x intervista. Tamponi rapidi non vanno bene. L’incredibile delitto di Laura ziliani.vogliono Feltri galera titolo Sallusti.gli studenti in piazza e Greta Berlino. Il leader catalano arrestato in Italia una roba da matti. Ancora sulla trattativa Stato mafia l’unico che difende l’accusa resta travaglio. Corsi e tory una bella intervista a Ennio Doris.La Cina mette al bando le cripto valute e in Italia arriva il condono per le mini cartelle. Alitalia è un gran casino. Un grande pezzo di Nadia Urbinati che fa una lezioncina di democrat sia alla Confindustria. La Merkel molla. #RassegnaStampa25L'articolo proviene da Nicola

