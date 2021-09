Radamel Falcao vuol salvare il Rayo Vallecano | l’ultima missione di un 9 che fu dominante

(Di sabato 25 settembre 2021) In Champions Leagueha segnato meno gol (12) di Simone Inzaghi (15) e Alberto Gilardino (13). È uno dei grandi paradossi numerici del calcio, considerato che c’è stato un tempo in cui il colombiano era considerato il 9 più forte del mondo. Definizione che, con tutto il rispetto, nessuno sano di mente può aver mai riservato ai due attaccanti citati sopra. All’apice della sua carrierametteva d’accordo tutte le chiese del movimento calcistico, da Guardiola che lo definì l’attaccante più letale in circolazione, a Diego Simeone che, dopo l’Europa League vinta convotato miglior giocatore della finale (un deja vu dei premi – coppa e mvp – messi in bacheca l’anno prima con il Porto), telefonò al figlio Giovanni: “Visto?”, gli disse, “Se vuoi diventare un grande attaccante, studia i movimenti di ...

L'arrivo dial Rayo Vallecano è riuscito a unire due fascinazioni eterne, trasversali: quella per il centravanti colombiano, uno degli attaccanti più iconici degli ultimi dieci anni, e quella per ...In serata poi le restanti due gare: alle 22 l'Athletic , ancora imbattuto e quinto in classifica, riceve il neopromosso Rayo Vallecano di, reduce da tre risultati utili di fila, per ...Dopo che entrambi hanno ottenuto risultati impressionanti a metà settimana, Rayo Vallecano e Cadice si sfideranno domenica in azione nella Liga. I padroni di casa hanno portato il Barcellona a un pare ...Radamel Falcao al Rayo Vallecano, ve lo sareste mai aspettato? Il colombiano è arrivato nella terza squadra di Madrid come un fulmine a ciel sereno, lo stesso che taglia la maglia bianca del Rayo. Si ...