Green pass obbligatorio dal 15 ottobre: quanti sono i lavoratori che ancora non ce l'hanno (Di sabato 25 settembre 2021) Dal 15 ottobre il Green pass sarà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro , sia nelle aziende private sia per quanto riguarda il settore pubblico. Proprietari, titolari e capi ufficio fanno i ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 25 settembre 2021) Dal 15ilsaràper accedere ai luoghi di lavoro , sia nelle aziende private sia per quanto riguarda il settore pubblico. Proprietari, titolari e capi ufficio fanno i ...

Advertising

SkyTG24 : Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, trasferisce l'ufficio in un gazebo: non è vaccinato e non ha in… - borghi_claudio : Accendo su @PiazzapulitaLA7 e vedo che dicono che dopo il green pass le vaccinazioni sono aumentate del 20/40 (boh)… - Corriere : «Il green pass è un abominio», si dimette il vicedirettore del Conservatorio di Torino - MoliseTabloid : Clienti pizzicati ai tavoli interni senza “green pass”, sanzionati, scatta la chiusura del bar. Una denuncia per co… - PseudoEly : RT @ilpetulante: Con il green pass siamo come dei prodotti. - Abbiamo un QR code che ci identifica, che sostituisce il codice a barre. - Ab… -