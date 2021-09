Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera? Ecco eliminato e chi al televoto (Di sabato 25 settembre 2021) Chi è uscito ieri sera dalla Casa del Grande Fratello Vip? Al televoto c’erano Tommaso Eletti e Davide Silvestri. Il primo ha ricevuto la visita della ex Valentina Nulli Augusti, che ha asfaltato il giovane romano lanciando accuse pesanti nei suoi confronti e ricordando quanto accaduto durante e dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. L’ex attore di Vivere si è invece scontrato con il modello Andrea Casalino, promettendo che in caso di permanenza della Casa avrebbe fatto di tutto per eliminarlo. Quella andata in onda ieri, venerdì 24 settembre 2021, era la quarta puntata della sesta edizione del reality show, che vede al timone ancora una volta Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Chi è uscito ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 25 settembre 2021) Chi èdalla Casa delVip? Alc’erano Tommaso Eletti e Davide Silvestri. Il primo ha ricevuto la visita della ex Valentina Nulli Augusti, che ha asfaltato il giovane romano lanciando accuse pesanti nei suoi confronti e ricordando quanto accaduto durante e dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. L’ex attore di Vivere si è invece scontrato con il modello Andrea Casalino, promettendo che in caso di permanenza della Casa avrebbe fatto di tutto per eliminarlo. Quella andata in onda, venerdì 24 settembre 2021, era la quarta puntata della sesta edizione del reality show, che vede al timone ancora una volta Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Chi è...

