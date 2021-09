Retroscena TPI: Zingaretti tentato dal seggio alla Camera se Gualtieri diventa sindaco (Di venerdì 24 settembre 2021) Le voci che parlano di un Giuseppe Conte pronto a correre nel collegio Roma 1 in caso di elezione di Gualtieri “sono interessanti ma false. In questo momento il mio obiettivo è riossigenare il M5s. Ho già rifiutato di correre alle suppletive di Primavalle per questo”. Lo ha detto stamattina Giuseppe Conte oggi che ha aggiunto: “Io credo che Virginia Raggi andrà al ballottaggio, ha delle ottime chance”. “Non ho commissionato nessun sondaggio, i sondaggi non mi interessano. il mio barometro è il contatto con le persone”. Giuseppe Conte fa bene a dire tutto ciò. Per due motivi: il primo è che i sondaggi per i 5 Stelle non promettono nulla di buono e poi perché per il seggio di Roma 1 dovrà vedersela anche con l’ex segretario del PD Nicola Zingaretti: anche lui, a quanto è in grado di rivelare TPI, ci sta facendo più di un pensierino a ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 settembre 2021) Le voci che parlano di un Giuseppe Conte pronto a correre nel collegio Roma 1 in caso di elezione di“sono interessanti ma false. In questo momento il mio obiettivo è riossigenare il M5s. Ho già rifiutato di correre alle suppletive di Primavalle per questo”. Lo ha detto stamattina Giuseppe Conte oggi che ha aggiunto: “Io credo che Virginia Raggi andrà al ballottaggio, ha delle ottime chance”. “Non ho commissionato nessun sondaggio, i sondaggi non mi interessano. il mio barometro è il contatto con le persone”. Giuseppe Conte fa bene a dire tutto ciò. Per due motivi: il primo è che i sondaggi per i 5 Stelle non promettono nulla di buono e poi perché per ildi Roma 1 dovrà vedersela anche con l’ex segretario del PD Nicola: anche lui, a quanto è in grado di rivelare TPI, ci sta facendo più di un pensierino a ...

