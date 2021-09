Ndrangheta | la Dia confisca 1 | 5 mln a un imprenditore edile | sequestri anche in Campania

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBologna – La Direzione Investigativa Antimafia, su disposizione del Tribunale di Bologna e a seguito di proposta avanzata dal direttore della Dia, ha eseguito un provvedimento didi beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa un milione e mezzo di euro nei confronti di un, Pasquale Mucerino, coinvolto in procedimenti penali per reati contro il patrimonio, la persona, l’amministrazione della giustizia e fiscali e già arrestato nell’ambito dell’operazione Black eagles con l’accusa di aver riciclato i proventi del traffico di stupefacenti per conto di una famiglia ‘ndranghetista. ei confronti di due aziende ritenute a lui riconducibili il prefetto di Parma, nel 2017, ha emesso interdittive antimafia. Il Tribunale di Bologna, ritenendolo tra “i soggetti che vivono ...