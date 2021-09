iPhone 13 Pro Max: bello ma dov'è la novità? (Di venerdì 24 settembre 2021) Tante migliorie, nessuna sorpresa: la nostra recensione Schermo con refresh rate adattivo, fotocamera migliorata e molta più autonomia: il miglior telefonino che si potrebbe comprare oggi se odiate Android Leggi su it.mashable (Di venerdì 24 settembre 2021) Tante migliorie, nessuna sorpresa: la nostra recensione Schermo con refresh rate adattivo, fotocamera migliorata e molta più autonomia: il miglior telefonino che si potrebbe comprare oggi se odiate Android

Advertising

rsgnl : Here is a battery capacity comparison for @BenBajarin iPhone 13 mini: 2,406 mAh iPhone 13: 3,227 mAh iPhone 13 Pr… - valazat : iPhone 13 pro max Camera vs Mobicel camera - remvfx : @arimysafetynet iphone 13 pro - gamingdizzy : @BrandonButch iPhone 13 Pro :) - MashableItalia : iPhone 13 Pro Max: bello ma dov'è la novità? La nostra recensione di uno smartphone perfetto ma senza vere innovazi… -