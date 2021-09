Arrestate due figlie di Laura Ziliani | l’ex vigilessa trovata morta a Temù

(Di venerdì 24 settembre 2021) Silvia e Paola Zani, 26 e 19 anni, e Mirto Milani, fidanzato della maggiore, l’avrebbero drogata e uccisa la sera precedente la denuncia della scomparsa per appropriarsi del suo patrimonio. In aprile avevano tentato di avvelenarla con una tisana

Leggi anche Laura Ziliani, svolta nel caso:lefiglie 'Il pericolo di reiterazione del reato contestato risulta non solo dalla eclatante gravità del fatto, ma altresì dalla efficienza ...Ex vigilessa morta:figlie - Ansa . Svolta nel caso Laura Ziliani,lefiglie e il fidanzato della maggiore. Questa mattina a Brescia e nella provincia di Bergamo, i Carabinieri del Comando ...AGI - Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Laura Ziliani, scomparsa da Temù, nel Bresciano, la mattinata dell'8 maggio. I carabinieri del comando provinciale di Brescia hanno eseguito un'ordinanza ...L'ordinanza sull'arresto delle due ragazze. In carcere anche il fidanzato della maggiore: "Cercava come uccidere e commettere il delitto perfetto" ...