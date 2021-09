Terza dose, da Fda ok al richiamo per gli over 65 e i fragili (Di giovedì 23 settembre 2021) La Food and Drug Administration ha autorizzato la somministrazione della Terza dose del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech per le persone dai 65 anni in su e per i soggetti fragili, ovvero tutti coloro (di età compresa tra i 18 e i 64 anni) ad alto rischio di contrarre la malattia in forma grave. Il richiamo potrà essere effettuato sei mesi dopo aver completato il ciclo vaccinale. Sì alla Terza dose anche per i 18-64enni la cui frequente esposizione professionale al virus li espone ad alto rischio gravi complicanze e di malattia grave. La decisione della Fda segue le raccomandazioni fornite venerdì dal suo comitato di esperti indipendenti che, al termine di una riunione di oltre 8 ore, suggerito all’agenzia del farmaco americana ha bocciato il richiamo per tutti ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) La Food and Drug Administration ha autorizzato la somministrazione delladel vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech per le persone dai 65 anni in su e per i soggetti, ovvero tutti coloro (di età compresa tra i 18 e i 64 anni) ad alto rischio di contrarre la malattia in forma grave. Ilpotrà essere effettuato sei mesi dopo aver completato il ciclo vaccinale. Sì allaanche per i 18-64enni la cui frequente esposizione professionale al virus li espone ad alto rischio gravi complicanze e di malattia grave. La decisione della Fda segue le raccomandazioni fornite venerdì dal suo comitato di esperti indipendenti che, al termine di una riunione di oltre 8 ore, suggerito all’agenzia del farmaco americana ha bocciato ilper tutti ...

