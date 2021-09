Le Iene 2021 | tutte le conduttrici che affiancheranno Nicola Savino

Advertising

redazioneiene : Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de Le Iene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band… - redazioneiene : #ReferendumCannabis: boom di firme online. Per la prima volta nella storia le firme sono raccolte esclusivamente co… - Giorgiovsb : RT @sportface2016: #LeIene, a partire dal prossimo 5 ottobre ci saranno fra le conduttrici anche Paola #Egonu e Federica #Pellegrini https:… - CorriereCitta : Le Iene 2021/2022: quando inizia, puntate e nomi delle 10 conduttrici: tutti i nomi #leiene #LeIene - SerieTvserie : Le Iene 2021-2022: quando va in onda, chi conduce, streaming -

Ultime Notizie dalla rete : Iene 2021

Ma chi sono le conduttrici? Le/2022: quando inizia e quali sono le 10 conduttrici Prima l'indovinello pubblicato sui canali social del programma con le foto in chiaro scuro, poi lo '...Più recentemente ha fatto parte anche della squadra de 'Le' . NON PERDERTI ANCHE ?> Antonella ... il rapporto con i fan che strappa un sorriso https://www.yeslife.it/wp - content/uploads//09/...Sembra tutto pronto per il ritorno de Le Iene: novità di quest'anno le 10 conduttrici donne. Grandi nomi tra cui anche ...Da martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia 1, tornano "Le Iene". Una edizione tutta nuova che vedrà dieci donne alla conduzione al fianco di Nicola Savino e della Gialappa's Band. Da Elodie a Pao ...