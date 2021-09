Il tempo effettivo è un problema degli allenatori, non degli arbitri (Di giovedì 23 settembre 2021) Ai margini della sfida alla Juventus, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato del tempo effettivo. Le sue sono state considerazioni spontanee, non stimolate da alcuna domanda da parte degli intervistatori, ma hanno ottenuto nei giorni successivi il consenso dei suoi colleghi, in primis quello dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Pioli ha detto: «Oggi abbiamo giocato di tempo effettivo quarantotto minuti. Per forza poi andiamo in Europa e facciamo fatica. Si parla troppo, si fischia troppo, ci sono troppi tempi morti, e questo non aiuta né lo spettacolo né le squadre a giocare con intensità.» Pioli ha poi fatto un appello ad allenatori, calciatori e arbitri: crescere in mentalità e cultura per avere uno spettacolo migliore per il ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 23 settembre 2021) Ai margini della sfida alla Juventus, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato del. Le sue sono state considerazioni spontanee, non stimolate da alcuna domanda da parteintervistatori, ma hanno ottenuto nei giorni successivi il consenso dei suoi colleghi, in primis quello dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Pioli ha detto: «Oggi abbiamo giocato diquarantotto minuti. Per forza poi andiamo in Europa e facciamo fatica. Si parla troppo, si fischia troppo, ci sono troppi tempi morti, e questo non aiuta né lo spettacolo né le squadre a giocare con intensità.» Pioli ha poi fatto un appello ad, calciatori e: crescere in mentalità e cultura per avere uno spettacolo migliore per il ...

SciabolataFFP : @VenEr0s @malebolge79 Pioli disse 48 minuti su 90, non 48%, ma al di là di questo il suo discorso fu generale e dis… - VenEr0s : @malebolge79 @SciabolataFFP Se in A si gioca con tempo effettivo medio di 66%, una partita in cui si gioca il 48% m… - SciabolataFFP : Secondo i dati raccolti dal CIES tra il luglio 2019 ed il marzo 2021 la Serie A è dietro solo alla Bundesliga, tra… - SciabolataFFP : Qualche giorno fa è uscita la 'polemica' sul tempo effettivo della gara tra #Juventus e #Milan, che in quel caso pa… - Mauro1908a : @Fraccio Se guardiamo le polemiche non ne veniamo più fuori, anche con il tempo effettivo, un minuto può essere det… -

