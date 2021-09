Coronavirus, boom di casi a Latina e Provincia: ecco i dati Comune per Comune (Di giovedì 23 settembre 2021) Salgono i casi di Coronavirus in Provincia di Latina rispetto alla giornata di ieri. Sono ben 76 i nuovi positivi che si sono registrati nelle ultime 24 ore, 88 guariti, mentre un paziente è finito in ospedale ed è al momento ricoverato. Coronavirus Asl Latina 23 settembre: i dati Comune per Comune Stando ai dati che riportano la Asl di Latina nel bollettino quotidiano, i 76 nuovi casi sono così ripartiti: 18 ad Aprilia, 5 a Cisterna, 3 a Cori, 3 a Fondi, 10 a Formia, 2 a Gaeta, 4 a Itri, 16 a Latina, 1 a Monte San Biagio, 4 a Roccagorga, 1 a Santi Cosma e Damiano, 4 a Sezze e 5 a Terracina. Nelle ultime ore sono state eseguite 1.663 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021) Salgono idiindirispetto alla giornata di ieri. Sono ben 76 i nuovi positivi che si sono registrati nelle ultime 24 ore, 88 guariti, mentre un paziente è finito in ospedale ed è al momento ricoverato.Asl23 settembre: iperStando aiche riportano la Asl dinel bollettino quotidiano, i 76 nuovisono così ripartiti: 18 ad Aprilia, 5 a Cisterna, 3 a Cori, 3 a Fondi, 10 a Formia, 2 a Gaeta, 4 a Itri, 16 a, 1 a Monte San Biagio, 4 a Roccagorga, 1 a Santi Cosma e Damiano, 4 a Sezze e 5 a Terracina. Nelle ultime ore sono state eseguite 1.663 ...

