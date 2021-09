Bollette, 3 miliardi per limitare gli aumenti di luce e gas: le misure decise dal governo (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto taglia Bollette per evitare la stangata dal primo ottobre, giorno in cui l’Autorità Arera metterà in vigore le nuove tariffe. L’Iva per le forniture di gas scende al 5% Leggi su corriere (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto tagliaper evitare la stangata dal primo ottobre, giorno in cui l’Autorità Arera metterà in vigore le nuove tariffe. L’Iva per le forniture di gas scende al 5%

Advertising

LegaSalvini : ??++ VITTORIA PER GLI ITALIANI ++ Matteo Salvini: Accolta altra richiesta della Lega: oltre tre miliardi per la rid… - Max_Deidda : RT @Corriere: Bollette, il governo approva il «taglio»: 3 miliardi per limitare gli aumenti di luce e... - Fusillide : RT @rosadineve: Presidente Mario Draghi 'Il governo non ha intenzione di aumentare le tasse e su bollette cancelleremo oneri di sistema pe… - piccologabri : RT @matteosalvinimi: Accolta altra richiesta della Lega: oltre tre miliardi per la riduzione delle bollette per famiglie e imprese! - A5359201 : RT @Noiconsalvini: ??++ VITTORIA PER GLI ITALIANI ++ Matteo Salvini: Accolta altra richiesta della Lega: oltre tre miliardi per la riduzion… -