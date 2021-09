Nomine Ue, quando il gender (tedesco) prevale sulla competenza (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un vero proprio blitz che per giunta crea un precedente pericoloso per il futuro delle Nomine europee. A Bruxelles c’è forte malumore per la manovra della Germania che è riuscita a ‘imporre’ la sua candidata Verena Ross al vertice dell’Esma, l’agenzia europea per gli strumenti finanziari e i mercati, sfilando la nomina all’italiano Carmine Di Noia, pur arrivato primo nella selezione del panel indipendente che da prassi, in base al curriculum, sceglie i vertici delle agenzie europee. Ci si aspettava, soprattutto da parte italiana, che il nome di Di Noia fosse semplicemente ratificato dal Consiglio europeo e poi dall’Europarlamento, come è sempre avvenuto in passato per Nomine di questo genere. E invece no. Già prima dell’estate il governo di Berlino ha chiesto e ottenuto un inedito ballottaggio tra Di Noia e Ross, arrivata seconda nella selezione del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un vero proprio blitz che per giunta crea un precedente pericoloso per il futuro delleeuropee. A Bruxelles c’è forte malumore per la manovra della Germania che è riuscita a ‘imporre’ la sua candidata Verena Ross al vertice dell’Esma, l’agenzia europea per gli strumenti finanziari e i mercati, sfilando la nomina all’italiano Carmine Di Noia, pur arrivato primo nella selezione del panel indipendente che da prassi, in base al curriculum, sceglie i vertici delle agenzie europee. Ci si aspettava, soprattutto da parte italiana, che il nome di Di Noia fosse semplicemente ratificato dal Consiglio europeo e poi dall’Europarlamento, come è sempre avvenuto in passato perdi questo genere. E invece no. Già prima dell’estate il governo di Berlino ha chiesto e ottenuto un inedito ballottaggio tra Di Noia e Ross, arrivata seconda nella selezione del ...

