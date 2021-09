La protesta delle donne afghane con lo scotch sulla bocca | VIDEO (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le donne afgane hanno deciso di lottare anche mediaticamente, in un paese dove gli organi di informazione stanno lentamente lasciando terreno al pensiero unico. E’ fortissima l’immagine delle donne immortalate a manifestare vicino alla sede del ministero dell’Istruzione: vestite di nero, con la bocca tappata e cartelli in mano per una “protesta silenziosa”, così l’hanno definita le organizzatrici. Una presa di posizione dura contro la decisione del governo talebano di autorizzare soltanto studenti e insegnanti uomini a riprendere le lezioni. “Per noi talebani le nostre tradizioni sono importantissime. Abbiamo lottato vent’anni per difenderle, compreso la nostra concezione del ruolo della donna. Capisco che per voi i vostri valori siano importanti. Ma dovere rispettare i nostri”, lo ha detto oggi ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Leafgane hanno deciso di lottare anche mediaticamente, in un paese dove gli organi di informazione stanno lentamente lasciando terreno al pensiero unico. E’ fortissima l’immagineimmortalate a manifestare vicino alla sede del ministero dell’Istruzione: vestite di nero, con latappata e cartelli in mano per una “silenziosa”, così l’hanno definita le organizzatrici. Una presa di posizione dura contro la decisione del governo talebano di autorizzare soltanto studenti e insegnanti uomini a riprendere le lezioni. “Per noi talebani le nostre tradizioni sono importantissime. Abbiamo lottato vent’anni per difenderle, compreso la nostra concezione del ruolo della donna. Capisco che per voi i vostri valori siano importanti. Ma dovere rispettare i nostri”, lo ha detto oggi ...

