Istat: pressione fiscale in Italia su al 42,8% nel 2020. Deficit/Pil al 9,6% (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'Istat ha fatto i conti anche della pandemia. Arrivando alla conclusione che nel 2020 il rapporto Deficit/Pil dell'Italia si è attestato a 9,6%, contro il 9,5% stimato dal Def. Più basso delle stime, invece, il rapporto debito/Pil, certificato dall'Istat a 155,6% contro le stime precedenti che lo davano a 155,8%. Sempre per il 2020 l'Istatn stima un Deficit primario al 6,1% del Pil dopo un calo di circa 57 miliardi L'articolo proviene da Firenze Post.

