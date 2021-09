Irma Testa con le scuole di Assisi: la Butterfly azzurra testimonia valori (Di mercoledì 22 settembre 2021) Assisi – Da Tokyo a scuola. La squadra olimpica e la storica medaglia di bronzo Irma Testa sono stati protagonisti di un incontro nella scuola ‘G.Alessi’ di Santa Maria degli Angeli ad Assisi (Perugia), promosso dalla Federpugilistica Italiana, col supporto dell’European boxing confederation e la collaborazione del Comune di Assisi. Testa e Rebecca Nicoli, il direttore tecnico delle nazionali, Emanuele Renzini, ed il fisioterapista Fabio Morbidini, informa la federazione, sono saliti in cattedra per raccontare l’impresa di Tokyo agli studenti dell’istituto tecnico ‘Marco Polo Bonghi’ e testimoniare i benefici di una disciplina praticata ormai da venti anni anche dalle donne. Un messaggio forte che è arrivato subito agli studenti: i veri eroi ed i più grandi influencer ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 settembre 2021)– Da Tokyo a scuola. La squadra olimpica e la storica medaglia di bronzosono stati protagonisti di un incontro nella scuola ‘G.Alessi’ di Santa Maria degli Angeli ad(Perugia), promosso dalla Federpugilistica Italiana, col supporto dell’European boxing confederation e la collaborazione del Comune die Rebecca Nicoli, il direttore tecnico delle nazionali, Emanuele Renzini, ed il fisioterapista Fabio Morbidini, informa la federazione, sono saliti in cattedra per raccontare l’impresa di Tokyo agli studenti dell’istituto tecnico ‘Marco Polo Bonghi’ ere i benefici di una disciplina praticata ormai da venti anni anche dalle donne. Un messaggio forte che è arrivato subito agli studenti: i veri eroi ed i più grandi influencer ...

