Infortunio Giroud: il francese spera di rientrare contro lo Spezia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Olivier Giroud non sarà a disposizione neanche con il Venezia. Stefano Pioli spera di avere l'attaccante per la trasferta de La Spezia Olivier Giroud ha risolto i suoi problemi alla schiena ma non ha ancora raggiunto una buona condizione per poter giocare. Per questa ragione non sarà a disposizione di Stefano Pioli nella sfida casalinga al Venezia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan spera di poter rientrare nella trasferta di sabato in casa dello Spezia. Con Ibrahimovic ancora ai box, il rientro del francese è importantissimo per i rossoneri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

