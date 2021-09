Chiesa e De Ligt, proprio loro: ribaltano lo Spezia, 3-2 e primo sorriso Juve (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Juventus scaccia i fantasmi e ottiene la prima soffertissima vittoria in campionato. I bianconeri battono lo Spezia per 3-2 al Picco, in una gara che ha regalato un’altalena di emozioni fino alla fine. Juve in vantaggio al 28? con Moise Kean, che si sblocca dopo alcune difficoltà iniziali. Ma la gioia Juventina è effimera e la reazione dello Spezia è veemente e trova il pareggio con Gyasi al 33?, che insacca dopo un’azione di angolo esultando come CR7. All’intervallo si va sull’1-1. Nella ripresa Allegri punta su Locatelli, ma in contropiede, Antiste al 49? fa esplodere il Picco, per il 2-1 clamoroso dei liguri. Per la Juve è notte fonda. Allegri prova a cambiare qualcosa, la Juve si butta avanti con rabbia e con Chiesa trova la rete del 2-2, dopo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lantus scaccia i fantasmi e ottiene la prima soffertissima vittoria in campionato. I bianconeri battono loper 3-2 al Picco, in una gara che ha regalato un’altalena di emozioni fino alla fine.in vantaggio al 28? con Moise Kean, che si sblocca dopo alcune difficoltà iniziali. Ma la gioiantina è effimera e la reazione delloè veemente e trova il pareggio con Gyasi al 33?, che insacca dopo un’azione di angolo esultando come CR7. All’intervallo si va sull’1-1. Nella ripresa Allegri punta su Locatelli, ma in contropiede, Antiste al 49? fa esplodere il Picco, per il 2-1 clamoroso dei liguri. Per laè notte fonda. Allegri prova a cambiare qualcosa, lasi butta avanti con rabbia e controva la rete del 2-2, dopo ...

